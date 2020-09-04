القوات الروسية تسيّر دورية اعتيادية في محيط القحطانية بريف القامشلي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية اعتيادية سيرتها القوات الروسية في محيط بلدة القحطانية الواقعة في ريف القامشلي، في إطار تحركاتها الاعتيادية في المنطقة.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أهالي قرى “كركي لكي” في ريف مدينة القامشلي رفضوا بناء قاعدة عسكرية روسية في منطقتهم، وبحسب مصادر المرصد السوري فإن أهالي قريتي حياكا وسرمساخ تحتاني التابعتين لناحية “كركي لكي”، توجهوا إلى خيمة القوات الروسية وأعربوا عن رفضهم إنشاء قاعدة عسكرية في قراهم، وبضغط من الأهالي تراجعت القوات الروسية عن قرارها، وعادت أدراجها إلى مدينة القامشلي.

ورصد المرصد السوري في 31 أغسطس/آب المنصرم، نحو 13 آلية عسكرية روسية، محملة بالمعدات اللوجستية والأسلحة والذخائر والوقود قادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، توجهت نحو القاعدة العسكرية الروسية في منطقة “عين عيسى” بريف الرقة الشمالي.