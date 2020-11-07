القوات الروسية تسيّر دورية اعتيادية في محيط المالكية (ديريك) شمالي شرقي الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية اعتيادية سيرتها القوات الروسية مؤلفة من 5 آليات عسكرية تزامناً مع تحليق حوامتين، وعبرت الدورية قرية ديرنا آغي واتجهت إلى قرية باترزان الحدودية بمنطقة آليا في محيط مدينة المالكية (ديريك) شمالي شرقي الحسكة عند الحدود التركية – السورية.

ورصد المرصد السوري، يوم 31 أكتوبر/تشرين الثاني المنصرم، تسيير “الشرطة العسكرية الروسية” لدورية عسكرية في ريف مدينة المالكية(ديريك) شمالي شرقي الحسكة، وتألفت الدورية الروسية من أربع مدرعات برفقة مروحيتين لتأمين الغطاء الجوي، حيث عبرت الدورية قرية سرمساخ تحتاني واتجهت لقرية سرمساخ فوقاني ومن ثم إلى ريف بلدة معبدة شرقي مدينة القامشلي.