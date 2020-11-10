القوات الروسية تسيّر دورية اعتيادية في محيط المالكية(ديريك) شمالي الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية عسكرية، مؤلفة من 4 مدرعات برفقة حوامتين، سيرتها القوات الروسية في قريتي سرمساخ تحتاني الغربي، ومعبدة في ريف بلدة المالكية(ديريك) عند الحدود السورية – التركية في ريف الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأمس، دورية عسكرية سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف الحسكة عند الحدود السورية – التركية، حيث دخلت 4 مدرعات تركية من الشريط الحدودي مع قرية ديرنا آغي واتجهت شرقاً برفقة 4 مدرعات روسية، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.