القوات الروسية تسيّر دورية اعتيادية في ريف المالكية (ديريك) عند الحدود السورية – التركية
محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، دورية عسكرية للقوات الروسية مؤلفة من 4 مدرعات في برفقة مروحيتين، سيرتها في عند الحدود السورية – التركية في قرى عين ديوار و بانه قسر و حاجي مطري و خراب رشك في ريف المالكية (ديريك) شمال شرقي الحسكة.
المرصد السوري أشار أمس الأول إلى تسيير القوات الأمريكية والروسية دوريتان منفصلتان بريف منطقة المالكية “ديريك”، الشمالي والشرقي، شمال شرق الحسكة.
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