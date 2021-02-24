القوات الروسية تسيّر دورية اعتيادية في ريف المالكية (ديريك) عند الحدود السورية – التركية

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، دورية عسكرية للقوات الروسية مؤلفة من 4 مدرعات في برفقة مروحيتين، سيرتها في عند الحدود السورية – التركية في قرى عين ديوار و بانه قسر و حاجي مطري و خراب رشك في ريف المالكية (ديريك) شمال شرقي الحسكة.

المرصد السوري أشار أمس الأول إلى تسيير القوات الأمريكية والروسية دوريتان منفصلتان بريف منطقة المالكية “ديريك”، الشمالي والشرقي، شمال شرق الحسكة.