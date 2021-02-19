القوات الروسية تسيّر دورية عسكرية في ريف درعا الغربي جنوب سوريا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، صباح اليوم الجمعة، تسيير القوات الروسية لدورية عسكرية في منطقة سحم الجولان في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوب سورية.

في الـ 11 من فبراير / شباط الجاري، أشار المرصد السوري إلى أن مجموعة من قوات النظام مؤلفة من 30 عنصر تمركزت في مخفر مدينة طفس بدرعا، إضافة إلى مجموعة أخرى تماثلها بالعدد أيضًا، تمركزت في مشفى المدينة، فيما انسحبت بقية المجموعات التي دخلت المدينة صباح اليوم، وذلك استكمالًا للاتفاق بين قوات النظام واللجنة الأمنية واللجنة المركزية برعاية روسية.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت حينها، بأن قوات النظام ووسائل الإعلام التابعة له، دخلت إلى سوق الهال والحي الجنوبي وبعض المقرات الحكومية في مدينة طفس ضمن الريف الغربي لمحافظة درعا، وذلك تطبيقاً للاتفاق بين اللجنة المركزية واللجنة الأمنية برعاية روسية.