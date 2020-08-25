القوات الروسية تسيّر دورية عسكرية في ريف المالكية شمال شرق سوريا.. تزامنا مع تمركز القوات الأمريكية على الطرق الرئيسية كإجراء احترازي ضد الروس

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مؤلفة من عدة عربات عسكرية برفقة حوامة سيرتها القوات الروسية في قرية ” كاني كرك” بريف المالكية عند الحدود السورية – التركية أقصى شمال شرق سوريا، تزامنا مع قيام دوريات أمرييكية بالتمركز على الطريق الواصل بين بلدة المالكية ورميلان وذلك لاعتراض الدوريات الروسية في حال توجهت إلى معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

وكان المرصد السوري رصد صباح اليوم، دورية عسكرية سيرتها القوات الأمريكية في محيط مدينة الشدادي جنوب مدينة الحسكة، ضمن إطار تحركاتها الاعتيادية في المنطقة، ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن دورية أمريكية عمدت إلى مطاردة دورية روسية في محيط بلدة القحطانية “تربه سبي” في ريف مدينة القامشلي الشرقي، تزامنا مع تحليق لمروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة، وذلك في إطار التوترات الاعتيادية بين القوات الروسية والأمريكية في مناطق شمال شرق سورية.