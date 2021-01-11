القوات الروسية تسيّر دورية عسكرية مشتركة مع القوات التركية في محيط مدينة عين العرب (كوباني)

سيّرت الشرطة العسكرية الروسية دورية مشتركة مع القوات التركية، صباح اليوم الاثنين وللمرة الأولى خلال العام الجديد، في محيط مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب، حيث انطلقت الدورية المشتركة من المنطقة الحدودية شرق مدينة عين العرب “كوباني”، وجابت قرى وبلدات تقع عند الحدود السورية – التركية شرقي كوباني، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، سيّرت الشرطة العسكرية الروسية دورية مشتركة مع القوات التركية، صباح اليوم، في محيط مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب، حيث انطلقت الدورية المشتركة من قرية غريب الحدودية شرق مدينة عين العرب (كوباني)، بمشاركة 4 مدرعات تركية و5 روسية بالإضافة إلى مروحيتين روسيتين حلقتا في أجواء المنطقة.