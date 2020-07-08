القوات الروسية تسيّر دورية عسكرية منفردة في منطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي

تواصل القوات الروسية تسيير الدوريات الاعتيادية ضمن مناطق تواجدها بريفي الحسكة والرقة في إطار ترسيخ نفوذها هناك، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، تسيير دورية منفردة للقوات الروسية في منطقة “تل تمر” ومحيطها شمال الحسكة.

ورصد المرصد السوري، أمس الأول، دورية مشتركة جديدة، بين القوات التركية والقوات الروسية جرى تسييرها في قرى بريف منطقة المالكية الواقعة عند الحدود السورية – التركية شمال شرق مدينة الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 2 يوليو الجاري ، دورية روسية – تركية مشتركة جديدة في ريف مدينة عين العرب (كوباني)، وانطلقت الدورية من قرية آشمة، حيث ستجوب قرى واقعة في ريف عين العرب الغربي، وسط تحليق للطيران الروسي في أجواء المنطقة.