القوات الروسية تسيّر دورية مشتركة مع نظيرتها التركية في محيط عين العرب (كوباني)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين، دورية مشتركة جديدة بين القوات التركية والروسية، ضمن ريف مدينة عين العرب (كوباني)، حيث انطلقت عربات روسية ومثلها تركية من معبر آشمة الحدودي غربي المدينة، وتوجهت لقرى زورمغار وبيندر وجارقلي وقولي وخورخوري وسفتك وسليم، لتعود إلى آشمة في نهاية المطاف.

وكان المرصد السوري أشار في 11 الشهر الفائت، إلى أن الشرطة العسكرية الروسية سيرت دورية مشتركة مع القوات التركية، وذلك للمرة الأولى خلال العام الجديد، في محيط مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب، حيث انطلقت الدورية المشتركة من المنطقة الحدودية شرق مدينة عين العرب “كوباني”، وجابت قرى وبلدات تقع عند الحدود السورية – التركية شرقي كوباني، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.