القوات الروسية تسيّر دورية مشتركة مع نظيرتها التركية قرب الحدود السورية – التركية شمال شرقي سوريا

رصد نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسيير الشرطة الروسية والقوات التركية دورية عسكرية مشتركة اليوم الخميس بريف الدرباسية الغربي، حيث انطلقت الدورية من قرية شيريك بريف المدينة الغربي ,وذلك بمشاركة 4 عربات لكل طرف وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة، الدورية المشتركة جابت قرى دليك وملك وعباس والعالية وظهر العرب وصولا الى الكسرى بريف أبو رأسين – زركان الشمالي، ومن ثم عادت في الطريق ذاته.

وفي 26 أبريل/نيسان المنصرم، سيّرت القوات الروسية ونظيرتها التركية دورية مشتركة اعتيادية في ريف مدينة عين العرب(كوباني) شرقي حلب، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 8 عربات روسية وتركية من قرية غريب الحدودية مع تركيا، وجابت قُرى ومناطق كربناف،كوسك، عليشار، جوم علي،كورتك، كوبك ساتان، تيري، تل حاجب، قباجق صغير، تلك، بوزتبه، قره موغ، جيشان، وصولاً إلى قرية خرابيسان فوقاني، وانتهت وعادت العربات التركية إلى البوابة الحدودية قرب قرية غريب شرقي عين العرب، كما عادت العربات الروسية إلى قاعدتها في منطقة الإذاعة غربي عين العرب(كوباني).