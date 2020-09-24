القوات الروسية تسيّر دورية مشتركة مع نظيرتها التركية في ريف عين العرب (كوباني)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية دورية مشتركة في مناطق ريف عين العرب (كوباني) الشرقية، ​​​​​​​حيث انطلقت الدورية من إحدى البوابات الحدودية بالقرب من قرية غريب بمشاركة 4 مدرعات من كل جانب، بمشاركة مروحيتين روسيتين وستجوب الدورية قُرى وبلدات غريب وعين عبط وقره موغ وخربيسان وبغديك وخان والدنياي وسرزوري ومن ثم تعود من مكان إنطلاقتها.

ورصد المرصد السوري في 17 سبتمبر، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة بريف حلب، حيث انطلقت 4 مدرعات روسية و4 تركية من قرية آشمة غرب مدينة عين العرب(كوباني) عند الحدود السورية التركية شرقي حلب، ومن المفترض أن تجوب الدورية قرى “جارقلي، قران، صليب، بوبان، سفتك، تل شعير، سوسان، قوله، بيندر، مشكو، جبنة”، وتنتهي في نقطة البداية في قرية آشمة، كما ترافق الدورية مروحيتين روسيتين تحلقا في الأجواء.