القوات الروسية تسيّر دورية منفردة على الحدود السورية – التركية في ريف الحسكة شمال شرق سوريا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية روسية مؤلفة من 8 عربات، قدمت من مدينة القامشلي وجابت قُرى في ريف القحطانية بريف الحسكة، أقصى شمال شرق سورية، وعند انتهائها تمركزت في ملعب قرية “دير غصن” بالريف ذاته.

وكان المرصد السوري قدر رصد في الـ 10من الشهر الجاري، دورية مشتركة سيرتها الشرطة الروسية والقوات التركية، في ريف مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، حيث جابت 4 عربات روسية ومثلها تركية كل من قرى غريب وعليشار وكورتك وتل حاجب وقباجق صغير وهولاقي وخربسان تحتاني وقره موغ، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء.