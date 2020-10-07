القوات الروسية تسيّر دورية منفردة في مناطق شمال شرقي الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية روسية مؤلفة من 5 مدرعات خرجت صباح اليوم من مدينة القامشلي واتجهت إلى بلدة القحطانية وتابعت مسيرها نحو مناطق شرق بلدة مالكية ورميلان شرق الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان،يوم أمس، تسيير القوات الأميركية لدورية جديدة لليوم الثاني على التوالي، في منطقة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي، حيث انطلقت الدورية من مطار رميلان الذي تتخذه القوات الأميركية كقاعدة لها، وتوجهت الدورية نحو بلدة القحطانية شرقي القامشلي.

ورصد المرصد السوري يوم أمس الأول، دورية سيرتها القوات الأمريكية في محيط بلدة رميلان شمال شرق الحسكة، في إطار تحركاتها الاعتيادية في المنطقة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عربات أمريكية قتالية من نوع “برادلي” كانت برفقة الدورية للمرة الأولى، دون معلومات عن سبب مشاركتها في الدورية، يأتي ذلك بعد أيام من قيام القوات الأمريكية باعتراض دورية روسية في المنطقة ومنعها من العبور ومتابعة طريقها في محيط رميلان بريف الحسكة