القوات الروسية تسيّر دورية منفردة في محيط “تل السمن” شمالي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهيرة اليوم الأربعاء، دورية عسكرية منفردة، سيرتها القوات الروسية في محيط بلدة “تل السمن” في الريف الشمالي من محافظة الرقة، في إطار التحركات الاعتيادية للقوات الروسية في تلك المنطقة.

وذكر المرصد السوري في 8 يوليو/تموز الجاري، أن القوات الروسية تواصل تسيير الدوريات الاعتيادية ضمن مناطق تواجدها بريفي الحسكة والرقة في إطار ترسيخ نفوذها هناك، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسيير دورية منفردة للقوات الروسية في منطقة “تل تمر” ومحيطها شمال الحسكة.