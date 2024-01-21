القوات الروسية تفتتح عيادات طبية في الحسكة.. ومركز “المصالحة الروسي” يوزع مساعدات على الأهالي بريف دمشق

افتتحت القوات الروسية 3 عيادات طبية متخصصة بالجراحة العامة والعصبية والداخلية في مدينة الحسكة لتقديم الخدمات في المدينة، ونقلت القوات الروسية عدداً من الأطباء الروس من قاعدتها في مدينة القامشلي، إلى مركز اللؤلؤة الطبي في مدينة الحسكة لتقديم العلاج والأدوية والمعاينات الطبية للأهالي من الحسكة وريفها.

وفي سياق متصل، وزع مركز المصالحة الروسي مساعدات إنسانية قدرت بنحو 300 سلة غذائية، على الأهالي في بلدة القاسمية التابعة لمدينة دوما بريف دمشق، كما قدم المركز أدوية وكشوفات طبية على عدد من المرضى في البلدة.

وفي 18 كانون الثاني الجاري، وزع مركز المصالحة الروسي 300 سلة غذائية على طلاب ومعلمي ثانوية السعادة في قرية عفرة بريف دمشق، بالإضافة إلى تقديم أدوية وكشوفات طبية للمرضى من أهالي القرية.

كما وزع المركز مساعدات إنسانية على الأسر الفقيرة بحي صالحية حطلة بريف ديرالزور الشرقي، تضمنت 300 سلة.

وتستغل القوات الروسية الظروف المعيشية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من خلال توزيع مساعدات إنسانية وإغاثية.