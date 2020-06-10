القوات الروسية تقطع اتستراد الحسكة – حلب الدولي.. تزامناً مع اجتماع روسي – تركي في صوامع شركراك

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الروسية عمدت إلى إغلاق طريق الحسكة – حلب الدولي انطلاقاً من جهة ريف الرقة الشمالي وصولاً إلى الحسكة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن إغلاق الطريق يتزامن مع اجتماع يجري منذ ساعات بين ضباط روس وضباط أتراك ضمن منطقة صوامع شركراك بريف الرقة الشمالي

وكان المرصد السوري نشر في الرابع من الشهر الجاري، أن القوات الروسية التي تمركزت يوم أمس في قرية قسر ديب بريف المالكية عند الحدود السورية – التركية، انسحبت صباح اليوم عقب المناوشات يوم أمس مع الأهالي وعرقلة الدوريات الروسية من قبل القوات الأميركية، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القوات المنسحبة توجهت إلى القامشلي.