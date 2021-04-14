القوات الروسية تنشأ قاعدة عسكرية ومواقع جديدة لقوات “الفيلق الخامس” جنوب شرق الرقة

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدء القوات الروسية بإنشاء قاعدة ونقاط عسكرية لها في ريف الرقة الجنوبي الشرقي الشرقي، ووفقًا لمعلومات المرصد السوري، فإن القوات الروسية بدأت بإنشاء مهبط للمروحيات ونقاط ومواقع عسكرية جديدة في محيط قرية معدان عتيق، الخاضعة لسيطرة قوات النظام جنوب شرق الرقة، حيث بدأت القوات الروسية بنقل العتاد والمواد اللوجستية إلى موقعها الجديد عبر الطيران المروحي، وسيضم الموقع أيضا، نقاط ومواقع للفيلق الخامس المدعوم منها، وذلك بغية حماية وتكوين خط دفاع للنقاط الروسية.

ونشر المرصد السوري يوم أمس الأول، أن وفد عسكري يضم ضباط من “الشرطة العسكرية الروسية” وآخرين من ميليشيا “الفليق الخامس” الموالية لروسيا زار اليوم الاثنين، مطار الطبقة العسكري وقاموا بجولة استطلاعية على نقاط الدفاع الوطني والفيلق الخامس في ريف الرقة، يأتي ذلك في ظل وصول تعزيزات لقوات النظام والفيلق الخامس، بغية القيام بحملة عسكرية جديدة في البادية السورية، وتحديداً في بادية صفيان والرصافة بريف الرقة، ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” المنتشر في المنطقة، وذلك تزامناً مع حملة مماثلة تقوم بها ذات القوات في بادية الميادين منذ مطلع الشهر الجاري، بإسناد جوي روسي.