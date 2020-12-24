القوات الروسية تنشئ قاعدة عسكرية جنوبي عين عيسى تزامنا مع قصف واشتباكات تشهدها المحاور الشرقية لعين عيسى شمالي الرقة

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات الروسية عمدت إلى إنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها، في قرية كالطة الواقعة في الريف الجنوبي لناحية عين عيسى شمالي الرقة، فيما شهدت محاور قريتي جهبل والمشيرفة تجدد الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى وسط قصف صاروخي متبادل بين الطرفين تشهده محاور القتال.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، قافلة تضم 22 شاحنة محملة بحاويات مغلقة بداخلها معدات عسكرية ولوجستية، استقدمتها القوات الروسية إلى قاعدتها في منطقة عين عيسى شمالي الرقة.

وكان المرصد السوري، قد رصد، مساء الأمس، تجدد الاشتباكات العنيفة بالمدفعية والرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على محاور قريتي جهبل والمشيرفة بريف ناحية عين عيسى قرب طريق “m4″، إضافة لقصف متقطع استهدف قرية هوشان غربي تل أبيض شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد ساعات من الهدوء الحذر وتوقف الاشتباكات على تلك المحاور.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، أمس الأول، مقتل 7 من الفصائل الموالية لأنقرة وإصابة 4 آخرين بجراح متفاوتة، جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية مساء أمس الأول وبعد منتصف الليل، على محور المشيرفة شمال شرق عين عيسى، ضمن ريف الرقة الشمالي، وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الفصائل في هجمات الفاشلة ومحاولتها التقدم وقطع طريق الحسكة – حلب الدولي بأوامر ودعم تركي، منذ يوم الجمعة 18 الشهر الجاري وحتى الآن إلى 24 قتيلاً، قضوا جميعاً في استهدافات واشتباكات وانفجار ألغام أثناء الهجمات، كما أدت الاشتباكات خلال الفترة ذاتها إلى مقتل 5 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية.