القوات الروسية تهدد عناصر قوات النظام في ريف بلدة عين عيسى.. والقوات التركية تجدد قصفها البري على محاور البلدة

أفادت مصادر موثوقة للمرصد السوري، بأن عناصر من القوات الروسية هددوا باعتقال أي جندي من قوات النظام في حال أعلن عن قصف تركي لمواقعهم في منطقة عين عيسى شمالي الرقة، وتسليمه إلى قوات الأمن السورية “شعبة المخابرات العسكرية”.

ويأتي ذلك، تزامناً مع ضبابية المفاوضات الروسية-التركية بشأن عين عيسى وطريق حلب-الحسكة “m4”.

على صعيد متصل، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، مساء اليوم، قرى المشيرفة واستراحة صقر ومحيط مخيم عين عيسى شمالي الرقة، حيث استمر القصف لنحو ساعة بشكل متواصل، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أمس، هدوءاً حذراً منذ ساعات على محاور عين عيسى الشمالية الشرقية، تخلله بعض القذائف والاستهدافات المتبادلة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى.

وبالتزامن مع الهدوء الحذر في عين عيسى، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بقذائف المدفعية، قرية كور حسن في ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق مقتل 10 عناصر، وأسر 7 آخرين من الفصائل الموالية لتركيا، على محور قرية معلق بريف عين عيسى شمالي الرقة، كما وثّق مقتل 5 عناصر من قوات “قسد”، وذلك خلال محاولة التسلل إلى مواقع “قسد” بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين 28 ديسمبر/كانون الأول.

ورصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين 27 ديسمبر/كانون الأول، هجوماً عنيفاً للفصائل الموالية لأنقرة على محاور صيدا ومعلق بريف عين عيسى شمالي الرقة، بإسناد صاروخي تركي للوصول إلى طريق الحسكة – حلب الدولي وقطعه.