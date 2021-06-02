القوات الروسية والأمريكية تسيران دوريتان منفصلتان على الحدود – التركية شمال شرقي سوريا

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مؤلفة من 3 مدرعات سيرتها القوات الروسية في قُرى وبلدات كرمية وعين ديوار وقسر ديب وحبل حوا وقديرك وتل دار في ريف المالكية (ديريك) على الحدود السورية – التركية شمال شرقي سوريا، تزامن ذلك مع تسيير القوات الأمريكية لدورية اعتيادية منفصلة عن الدورية الروسية في المنطقة برفقة مروحيتين.

وفي 20 مايو/أيار، المنصرم رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج القوات الروسية والتركية بدورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 مدرعات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف درباسية الغربي، وتجولت في قرى دليك وفنيطرة وقرمانية والجنوبية وتل كديش وغنامية وكربطلي وجديدة وتل طيري وبابا محمو وتل كرمة وخاسكة ومدورة وخانكي بريفي درباسية وعامودا، قبل أن تعود أدراجها إلى شيريك، وترافقت الدورية مع تحليق مروحيتين روسيتين في الأجواء.