القوات الروسية والتركية تسيران دورية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني)

محافظة حلب: رصد نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج القوات الروسية بدورية مشتركة جديدة مع القوات التركية، في الريف الحلبي، حيث انطلقت مدرعات روسية وأخرى تركية وجابت قرى واقعة قرب الحدود التركية بريف مدينة عين العرب (كوباني)، شرقي حلب، وكان المرصد السوري رصد في العاشر من الشهر الجاري، دورية مشتركة للقوات الروسية ونظيرتها التركية سيرتها من قرية غريب الحدودية شرق مدينة عين العب (كوباني) بمشاركة 4 مدرعات روسية و4 تركية، ومروحيتين روسيتين، وجابت الدورية المشتركة قرى حدودية شرقي عين العرب (كوباني) قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها.

وفي 6 مايو/أبريل، سيرت الشرطة الروسية والقوات التركية دورية عسكرية مشتركة اليوم الخميس بريف الدرباسية الغربي، حيث انطلقت الدورية من قرية شيريك بريف المدينة الغربي ,وذلك بمشاركة 4 عربات لكل طرف وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة، الدورية المشتركة جابت قرى دليك وملك وعباس والعالية وظهر العرب وصولا الى الكسرى بريف أبو رأسين – زركان الشمالي، ومن ثم عادت في الطريق ذاته.