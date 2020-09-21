القوات الروسية والتركية تُسيران دورية مشتركة في ريف رأس العين (سري كانييه)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مشتركة للقوات الروسية والتركية، وتتألف الدورية المشتركة من 4 عربات للقوات الروسية و4 لنظيرتها التركية، حيث انطلقت من معبر قرية شيريك 13 كيلو متر غرب الدرباسية، وصلت الى ريف أبو راسين الشمالي، تزامنا مع تحليق مروحيات روسية في أجواء المنطقة.

وتجولت الدورية المشتركة في قرى كسرى وحليوة وبراهيمية وفقيرة وعراض، وسلكت في طريق العودة ظهر العرب وعباس وعالية ودليك وملك وصولاً إلى شيريك، يأتي ذلك في ظل التحركات الاعتيادية للقوات الروسية في المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 19 أيلول الجاري، دورية روسية تجولت في قُرى وبلدات ريف الدرباسية وصولاً إلى ريف أبو رأسين (زركان) في ريف الحسكة ومن ثم عادوا إلى مدينة القامشلي.

وكان المرصد السوري رصد في 16سبتمبر، دورية عسكرية أمريكية تمركزت على طريق االـ”M4″ قرب بلدة القحطانية بريف القامشلي، لمنع عبور العربات الروسية من الطريق.

“عدسة المرصد”: القوات الروسية والتركية تسيران دورية مشتركة في ريف رأس العين بريف الحسكة

"عدسة المرصد": القوات الروسية والتركية تسيران دورية مشتركة في ريف رأس العين بريف الحسكة Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, September 21, 2020