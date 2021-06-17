القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيران دورية مشتركة اعتيادية عند الحدود السورية – التركية شمالي الحسكة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مشتركة سيرتها القوات الروسية برفقة نظيرتها التركية, حيث انطلقت الدورية من قرية شيريك نحو ملك ودليك والعالية وظهر العرب في ريف أبو رأسين، شمالي الحسكة، ومن ثم عادت في الطريق ذاته، وتألفت الدورية من 3 عربات عسكرية روسية و4 تركية وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

وفي الـ 9 من يونيو/حزيران الجاري، وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من القوات الروسية متأثرًا بجراحه بعد إسعافه إلى مشفى ميداني في مدينة الدرباسية ضمن مناطق نفوذ قسد، وذلك جراء الانفجار الذي استهدف عربة عسكرية روسية بعد عبورهم قرية الأسدية الواقعة على الخط الفاصل بين مواقع قوات سوريا الديمقراطية والنظام، ومواقع القوات التركية والفصائل الموالية لها، في ريف أبو رأسين الشمالي ضمن محافظة الحسكة.