القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيران دورية مشتركة في شمال شرق سوريا

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مشتركة جديدة، بين القوات الروسية والتركية في منطقة شمال شرق سوريا، حيث انطلقت 4 عربات روسية ومثلها تركية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية الغربي، وتجولت في قرى دليك وقيروان وتعلك وكوركند وهاجوغلي وبركفري وقنيطرة وسلام وعليك وعطيشان, ومن ثم عادت الدورية الروسية إلى قاعدتها في تل تمر، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في الأجواء أثناء الدورية.

وفي 28 يونيو/حزيران، رصد نشطاء المرصد السورية لحقوق الإنسان، دورية تركية-روسية جديدة جرى تسييرها في ريف عين العرب (كوباني)، حيث انطلقت الدولية المؤلفة من 4 عربات تركية ومثلها روسية من قرية ىشمة غرب كوباني، وجابت كل من جبنة وبياضية وجارقلي وزور مغار مقابل جرابلس، وبعدها جابت قرى بياضية ومشكو وبيندر وقره قوي وقولا وسوسان قبل أن تعود أدراجها مرة أخرى، وسط تحليق للطيران المروحي الروسي في الأجواء.