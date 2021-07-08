القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيران دورية مشتركة في ريف مدينة القامشلي

محافظة الحسكة: سيرت القوات الروسية ونظيرتها التركية دورية مشتركة في ريف مدينة القامشلي ظهيرة اليوم، حيث جابت الدورية المؤلفة من 8 مدرعات 4 لكل طرف يرافقها طائرتين هليكوبتر روسية، قرى عتبة و شيتكا و باباسي و مفارق كيل حسناك و ديرنا قلنكا و كرديم و تل خاتون و شلهومية الواقعة بين ناحيتي الجوادية و القحطانية التابعة لمنطقة آليان.

وفي 6 يوليو الجاري، سيرت القوات الروسية ونظيرتها التركية دورية مشتركية اعتيادية في ريف مدينة عين العرب(كوباني) بريف حلب، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 5 مدرعات روسية و4 تركية من قرية غريب الحدودية ونن ثم جلبت قُرى وبلدات كربناف ، قباجق ، قرموغ ، سرزوري ، خرابيسان ومناطق أُخرى حدودية، لتعود العربات التركية أدراجها وتدخل الأراضي التركية من النقطة التي انطلقت منها في قرية غريب، فيما عادت المدرعات الروسية إلى موقعها في مركز الإذاعة غربي مدينة عين العرب(كوباني) برفقة حوامتين روسيتين