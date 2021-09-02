القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيران دورية مشتركة بريف مدينة القامشلي

محافظة الحسكة: سيرت القوات الروسية برفقة نظيرتها التركية دورية مشتركة بريف القامشلي في قرى وبلدات القحطانية، حيث تألفت الدورية من 8 مدرعات لكل طرف 4 منهم برفقة مروحيتين روسيتين وجابت قرى وبلدات ديرنا آغي – عتبة – باباسي – كرديم – ملا عباس – خوشينيه – آلة قوس – ديرنا آغي.

وفي الـ 31 من أغسطس/ آب المنصرم، سيّرت الشرطة العسكرية الروسية دورية مشتركة مع القوات التركية في ريف مدينة عين العرب (كوباني) الشرقي، وهي الدورية التاسعة والستين بين الجانبين في المنطقة، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 8 عربات عسكرية روسية وتركية، رفقة مروحيتين روسيتين، من قرية غريب الواقعة بريف كوباني الشرقي، وجابت قُرى وبلدات كربناف، كوسك، عليشار، جوم علي، كورتك، كوبك ساتان، تيري، تليجب، قباجق صغير، تلك، هو لاقيه، خرابيسان تحتاني، جيشان، قره موغ، وعادت الدورية بعدها إلى نقطة انطلاقها في قرية “غريب”، ومن ثم عادت العربات التركية ودخلت الأراضي التركية من البوابة القريبة من قرية غريب، فيما عادت العربات الروسية إلى مركزها في منطقة الإذاعة غربي مدينة كوباني.