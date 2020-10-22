القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيران دورية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني) شرقي حلب

سيّرت القوات الروسية ونظيرتها التركية، دورية مشتركة جديدة بريف عين العرب (كوباني) الشرقي، شرقي حلب، تزامنا مع تحليق مروحيات روسية في أجواء المنطقة، وانطلقت الدورية المشتركة من قرية غريب الحدودية مع تركيا، بمشاركة 4 مدرعات روسية و4 تركية إضافة إلى مروحيتين روسيتين وجابت الدورية قرى “عين بط، قره موغ، جيشان، خرابيسان، بغدك، سرزوري، خان”، وتعود لتنتهي حيث نقطة البداية في قرية غريب شرقي عين العرب (كوباني).

ونشر المرصد السوري في الـ 24 من الشهر الفائت، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية دورية مشتركة في مناطق ريف عين العرب (كوباني) الشرقية، ​​​​​​​حيث انطلقت الدورية من إحدى البوابات الحدودية بالقرب من قرية غريب بمشاركة 4 مدرعات من كل جانب، بمشاركة مروحيتين روسيتين وستجوب الدورية قُرى وبلدات غريب وعين عبط وقره موغ وخربيسان وبغديك وخان والدنياي وسرزوري ومن ثم تعود من مكان إنطلاقتها.