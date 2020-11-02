القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيران دورية مشتركة في ريف عين العرب(كوباني) شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، اليوم الاثنين، دورية مشتركة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف عين العرب(كوباني) الغربي، في ريف حلب الشرقي.

وانطلقت الدورية المشتركة المؤلفة من 8 عربات عسكرية روسية وتركية من قرية آشمة عند الحدود السورية – التركية وسط تحليق لمروحيتين روسيتين، وجابت قرى “جارقلي فوقاني، قران، ديكمداش، خوخوري، بوبان، سفتك” وصولاً إلى قرية تل شعير بريف عين العرب(كوباني) الغربي، ومن ثم عادت الدورية إلى نقطة الانطلاق في قرية آشمة بعد مرورها بقرى “سوسان، قولا، قره قوي تحتاني، بيندر، مشكو، جبنة، جارقلي فوقاني”

ودخلت العربات العسكرية التركية إلى الأراضي التركية من البوابة القريبة من قرية آشمة فيما عادت العربات العسكرية الروسية إلى مركزها في منطقة الإذاعة غربي عين العرب(كوباني) في ريف حلب الشرقي.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، سيّرت القوات الروسية ونظيرتها التركية، دورية مشتركة جديدة بريف عين العرب (كوباني) الشرقي، شرقي حلب، تزامنا مع تحليق مروحيات روسية في أجواء المنطقة، وانطلقت الدورية المشتركة من قرية غريب الحدودية مع تركيا، بمشاركة 4 مدرعات روسية و4 تركية إضافة إلى مروحيتين روسيتين وجابت الدورية قرى “عين بط، قره موغ، جيشان، خرابيسان، بغدك، سرزوري، خان”، وتعود لتنتهي حيث نقطة البداية في قرية غريب شرقي عين العرب (كوباني).