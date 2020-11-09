القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيران دورية مشتركة عند الحدود السورية – التركية شرقي القامشلي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية عسكرية سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف الحسكة عند الحدود السورية – التركية، حيث دخلت 4 مدرعات تركية من الشريط الحدودي مع قرية ديرنا آغي واتجهت شرقاً برفقة 4 مدرعات روسية، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا غرب الدرباسية، وتوجهت الدورية المشتركة إلى قرى دليك وملك وظهر العرب وكسرى بريف زركان , ومن ثم توجهت إلى الريف الجنوبي الغربي لدرباسية، ومن ثم اتجهت إلى جنوب الدرباسية في العمق السوري، على الطريق الحسكة – الدرباسية وعبرت غنامية الواقعة غرب الدرباسية على الطريق ذاته ومن ثم عادت إلى شيريك عند الحدود السورية – التركية في ريف الحسكة، تزامن ذلك مع تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.