القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيران دورية مشتركة في ريف عين العرب “كوباني”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مشتركة، سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية بريف عين العرب “كوباني” الشرقي، وتألفت الدورية من 8 مدرعات، لكل طرف 4 مدرعات برفقة مروحيتين روسيتين، وانطلقت الآليات من قرية غريب شرقي كوباني، وجابت قرى وبلدات ” قره موغ، جيشان، خرابيسان فوقاني، بغديك” وصولاً إلى قرية بندرخان بريف تل أبيض الغربي ثم عادت إلى نقطة انطلاقها.

ونشر المرصد السوري في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن الشرطة العسكرية الروسية سيّرت دورية مشتركة مع القوات التركية في مناطق واقعة غربي مدينة عين العرب “كوباني”، وانطلقت الدورية من قرية آشمة الحدودية غربي مدينة كوباني، بمشاركة 4 مدرعات من كل جانب، ومن المقرر لها أن تجوب قرى “جارقلي، قران، صليب، بوبان، سفتك، سوسان، قوله، بيندر، مشكو، جبنة” ثم تعود لتنتهي في قرية آشمة من حيث انطلقت.