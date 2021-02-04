القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيران دورية مشتركة في محيط المالكية(ديريك) بريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مشتركة جديدة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف مدينة المالكية، ابتداءاً من قرية دير غصن شمال شرقي الحسكة. وكان المرصد السوري قد رصد في اليوم الأول من الشهر الجاري، دورية مشتركة جديدة بين القوات التركية والروسية، ضمن ريف مدينة عين العرب (كوباني)، حيث انطلقت عربات روسية ومثلها تركية من معبر آشمة الحدودي غربي المدينة، وتوجهت لقرى زورمغار وبيندر وجارقلي وقولي وخورخوري وسفتك وسليم، لتعود إلى آشمة في نهاية المطاف.