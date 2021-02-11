القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيران دورية مشتركة جديدة من ريف الدرباسية وصولاً إلى ريف عامودا عند الحدود السورية – التركية

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، دورية مشتركة جديدة، سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية عند الحدود السورية – التركية في ريف الحسكة، حيث انطلقت 5 مدرعات روسي و4 تركية من قرية شيريك غربي الدرباسية، وجابت قرى وبلدات دليل وقنيطرة وشيخ منصور شرقي الدرباسية وتل كديش وغنامية وكربطلي جنوبي الدرباسية ومن ثم اتجهت إلى قُرى وبلدات تل طيري وجديدة وبابا محمود وتل كرمة وأبو وجرادي وخاسك ومدورة وخانكي في ريف عامودا، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المناطق التي مرت بها الدورية المشترك.

وكان المرصد السوري قد أشار في الـ 4 من فبراير/شباط المنصرم، دورية مشتركة جديدة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف مدينة المالكية، ابتداءاً من قرية دير غصن شمال شرقي الحسكة.