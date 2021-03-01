القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيران دورية اعتيادية في محيط عين العرب (كوباني) شرقي حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية اعتيادية سيرتها القوات الروسية برفقة نظيرتها التركية شرقي عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، ومن المتوقع أن تجوب الدورية عدة قُرى وبلدات بريف عين العرب عند الحدود السورية – التركية، يأتي ذلك في إطار تحركاتها الإعتيادية في المنطقة.

المرصد السوري رصد في 25 فبراير / شباط، دورية روسية – تركية مشتركة، انطلقت من منطقة شيريك، بمشاركة 5 عربات روسية و4 تركية وسط تحليق طائرات مروحية روسية، وتوجهت الدورية المشتركة إلى قرى ظهر العرب وكسرى وقيروان وتل دحيلة وكوكوند وهاجوغلي وعطيشان وقنيطرة وقرمانية غرب مدينة الدرباسية بريف الحسكة، قبل أن تعود أدراجها إلى نقطة الانطلاق.