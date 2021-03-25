القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيران دورية مشتركة جديدة بريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، دورية مشتركة جديدة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك الحدود مع تركيا بريف الدرباسية الغربي، وجابت قرى دليل وقنيطرة وقرمانية وتل كديش وغنامية وكربطلي وتل طيري وجديدة وتل كرمة وأو جرادي وخاسكي ومدورة وخانكي وخرزة وبهيرة وجوهرية الواقعة جميعها بريفي الدرباسية وعامودا، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الدورية تعرضت لرشق بالحجارة من قبل أطفال في قرية كربطلي.

وكان المرصد السوري رصد في 11 الشهر الجاري، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة بريف الحسكة، حيث انطلقت 5 عربات روسية و4 تركية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية، وجابت قرى دليك وملك وعباس وظهر العرب والكسرى بريف أبو رأسين (زركان)، قبل أن تعود مجدداً إلى شيريك، الجدير بالذكر أن الدورية هذه لم يرافقها تحليق مروحيات روسية كما جرت العادة خلال الدوريات السابقة.