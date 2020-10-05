القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيّران دورية مشتركة في محيط القحطانية شمال شرق الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مشتركة سيرتها القوات الروسية برفقة القوات التركية في قُرى آليان على الشريط الحدودي مع تركيا في ريف بلدة القحطانية شمال شرق الحسكة، وسط تحليق مروحيات روسية في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري في اليوم الأول من أكتوبر الجاري، خروج القوات التركية ونظيرتها الروسية بدورية مشتركة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك الحدودي بريف الدرباسية، نحو قرى دليك وملك وقنيطرة وقرمانية غربي الدرباسية، ومنها إلى كديش وغنامية وكربطلي جنوبي الدرباسية، قبل أن تتوجه إلى تل طيري وتل كرمة وعمرزو باش، ومنها إلى خاسكي ومدورة وخشيفية وخانكي وجوهرية بريف عامودا، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء.