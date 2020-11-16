القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيّران دورية مشتركة عند الحدود السورية – التركية شمالي الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مشتركة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف الحسكة الشمالي، عند الحدود السورية – التركية، وانطلقت الدورية من منطقة شيريك نحو دليك وملك وقنيطرة وقرمانية شرقي الدرباسية، ومن ثم اتجهت إلى الجنوب وجابت قرى ومناطق تل كديش وغنامية وكربطلي، حيث تعرضت في تلك القُرى للرشق بالحجارة من قِبل الأهالي “تعبيراً عن رفضهم عبور الدورية المشتركة” من مناطقهم، وبعد ذلك اتجهت الدورية إلى قُرى تل طيرة وجديدة تل كرمة وبابا محمود وأبو جرادي خاسكي شرقي الدرباسية، ومنها إلى قُرى خانكي وأبو جرادي وبهيرة وجهورية غربي مدينة عامودا، ومن ثم عادت في الطريق ذاته إلى نقطة انطلاقها، وسط مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

وفي 9 نوفمبر /تشري الثاني الجاري، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية عسكرية سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف الحسكة عند الحدود السورية – التركية، حيث دخلت 4 مدرعات تركية من الشريط الحدودي مع قرية ديرنا آغي واتجهت شرقاً برفقة 4 مدرعات روسية، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا غرب الدرباسية، وتوجهت الدورية المشتركة إلى قرى دليك وملك وظهر العرب وكسرى بريف زركان , ومن ثم توجهت إلى الريف الجنوبي الغربي لدرباسية، ومن ثم اتجهت إلى جنوب الدرباسية في العمق السوري، على الطريق الحسكة – الدرباسية وعبرت غنامية الواقعة غرب الدرباسية على الطريق ذاته ومن ثم عادت إلى شيريك عند الحدود السورية – التركية في ريف الحسكة، تزامن ذلك مع تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.