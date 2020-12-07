القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيّران دورية مشتركة في ريف الدرباسية عند الحدود السورية – التركية في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين، خروج القوات التركية ونظيرتها الروسية بدورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات روسية ومثلها تركية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية الغربي، وجابت قرى وبلدات دليل قنيطرة وقرمانية غربي الدرباسية، و تل كديش وغنامية وكربطلي جنوبي الدرباسية، واتجهت بعد ذلك إلى القرى والبلدات الواقعة شرقي الدرباسية وهي، تل طيرية وجديدة، وبابا محمود، وأبوجرادي، ومدورة، وخساكي، وخانكي، وخرزة وبهيرة وجهورية، ومن ثم عادت إلى نقطة انطلاقها، ورصد المرصد السوري تعرض الدورية المشتركة للرشق بالحجارة من قِبل الأهالي في قرى قرمانية وغنامية وكربطلي جنوبي الدرباسية، وترافقت الدورية مع تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء.

ونشر المرصد السوري في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن الشرطة العسكرية الروسية سيّرت دورية مشتركة مع القوات التركية في مناطق واقعة غربي مدينة عين العرب “كوباني”، وانطلقت الدورية من قرية آشمة الحدودية غربي مدينة كوباني، بمشاركة 4 مدرعات من كل جانب، ومن المقرر لها أن تجوب قرى “جارقلي، قران، صليب، بوبان، سفتك، سوسان، قوله، بيندر، مشكو، جبنة” ثم تعود لتنتهي في قرية آشمة من حيث انطلقت.