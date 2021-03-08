القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيّران دورية مشتركة في ريف مدينة عين العرب (كوباني) على الحدود السورية – التركية

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية عسكرية مشتركة سيرتها القوات الروسية برفقة نظيرتها التركية في ريف مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب، صباح اليوم الاثنين، حيث ضمت الدورية المشتركة 4 عربات عسكرية لكل طرف، وجابت القُرى والمناطق الواقعة على الحدود السورية – التركية في ريف (كوباني)

وفي اليوم الأول من شهر مارس/آذار الجاري، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية اعتيادية سيرتها القوات الروسية برفقة نظيرتها التركية شرقي عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، ومن المتوقع أن تجوب الدورية عدة قُرى وبلدات بريف عين العرب عند الحدود السورية – التركية، يأتي ذلك في إطار تحركاتها الإعتيادية في المنطقة.