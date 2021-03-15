القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيّران دورية مشتركة في ريف مدينة عين العرب (كوباني)

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سيرت القوات الروسية، اليوم الاثنين، دورية مشتركة برفقة نظيرتها التركية بريف مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 8 عربات عسكرية روسية وتركية، رافقتها مروحيتين روسيتين، من قرية آشمة غرب عين العرب (كوباني) وجابت قرى وبلدات “جارقلي فوقاني – جبنة – بياضية” وصولًا إلى قرية زور مغار الواقعة قبالة مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على الضفة الشرقية لنهر الفرات، وتعد آخر قرية بريف عين العرب (كوباني) لتعود الدورية المشتركة من موقع انطلاقها في قرية آشمة عند الحدود السورية – التركية.

وفي 8 مارس/ آذار الحالي، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية عسكرية مشتركة سيرتها القوات الروسية برفقة نظيرتها التركية في ريف مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب، صباح اليوم الاثنين، حيث ضمت الدورية المشتركة 4 عربات عسكرية لكل طرف، وجابت القُرى والمناطق الواقعة على الحدود السورية – التركية في ريف (كوباني)