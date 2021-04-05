القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيّران دورية مشتركة في ريف مدينة عين العرب (كوباني)

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سيرت القوات الروسية، اليوم الاثنين، دورية مشتركة برفقة نظيرتها التركية بريف مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 5 مدرعات روسية و4 تركية من قرية آشمة الواقعة عند الحدود السورية – التركية في الريف الغربي لمدينة عين العرب (كوباني)، وجابت قُرى وبلدات عدة منها “مشكو ، بيندر، سفتك، جارقلي” ومن ثم عادت العربات التركية أدراجها لتدخل الأراضي التركية، وعادت المدرعات الروسية إلى موقعها في مركز الإذاعة غربي مدينة كوباني.

وفي الـ 15 من آذار/مارس المنصرم،أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن القوات الروسية، سيرت دورية مشتركة برفقة نظيرتها التركية بريف مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 8 عربات عسكرية روسية وتركية، رافقتها مروحيتين روسيتين، من قرية آشمة غرب عين العرب (كوباني) وجابت قرى وبلدات “جارقلي فوقاني – جبنة – بياضية” وصولًا إلى قرية زور مغار الواقعة قبالة مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على الضفة الشرقية لنهر الفرات، وتعد آخر قرية بريف عين العرب (كوباني) لتعود الدورية المشتركة من موقع انطلاقها في قرية آشمة عند الحدود السورية – التركية.