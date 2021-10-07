القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيّران دورية مشتركة في ريف الدرباسية على الحدود مع تركيا

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، دورية مشتركة جديدة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات تركية و4 عربات روسية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية الغربي، وجابت الدورية قرى دليلك وملك والعباس والعالية وظهر العرب وصولا لحاجز كسرى جنوب أبو راسين (زركان) وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة الحدودية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشر يوم 30 سبتمبر/أيلول أن القوات الروسية استكملت الشهر الـ 72 من مشاركتها العسكرية في على الأراضي السورية، وشهد الشهر الثاني عشر من العام السادس سلسلة من التدخلات الروسية شملت أحداث عدة، رصدها وواكبها المرصد السوري لحقوق الإنسان جميعها.