القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيّران دورية مشتركة في ريف مدينة عين العرب/كوباني

محافظة حلب: سيّرت القوات الروسية ونظيرتها التركية اليوم الاثنين دورية اعتيادية في ريف مدينة عين العرب/كوباني، وتألفت الدورية من 8 مدرعات لكلا الطرفين برفقة مروحيتين، وانطلقت الدورية المشتركة من قرية غريب قرب البوابة الحدودية مع تركيا شرقي كوباني، وجابت قُرى وبلدات قره موغ، جيشان، خرابيسان تحتاني، ايتويران تحتاني، بغديك، وصولاً إلى قرية خانه بندرخان، في ريف تل أبيض الغربي، لتعود بعدها إلى نقطة الانطلاق في قرية غريب وعودة القوات الروسية إلى قاعدتها في منطقة الإذاعة غربي كوباني، وهذه الدورية تعتبر السادسة والسبعين بين الجانبين في المنطقة منذ الاتفاق الروسي – التركي بشأن وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا.

وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الشرطة العسكرية الروسية، سيّرت دورية مشتركة مع الجانب التركي في ريف كوباني الغربي، وانطلقت الدورية المؤلفة من ثماني عربات عسكرية روسية وتركية، رفقة مروحيتين روسيتين، من قرية آشمة 20 كم غرب كوباني.

وجابت الدورية قرى جارقلي فوقاني، قران، ديكمداش، خورخوري، بوبان، سفتك، جول بك وصولاً إلى قرية تل شعير 4 كم غرب مدينة كوباني.

وعادت بعدها مباشرة إلى نقطة الانطلاق في قرية آشمة، مروراً بقرى سوسان، قولا، قره قوي تحتاني، بيندر، مشكو، جبنة، جارقلي فوقاني.

ودخلت العربات العسكرية التابعة للجانب التركي من البوابة القريبة من قرية “آشمة”، فيما عادت العربات العسكرية الروسية إلى مركزها في منطقة الإذاعة غرب كوباني.