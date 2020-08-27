القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيّران دورية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني) شرقي حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، دورية عسكرية جديدة سيرتها القوات التركية ونظيرتها الروسية في قُرى ريف عين العرب (كوباني) الغربية، حيث ضمت الدورية 4 مدرعات من كل جانب، رفقة مروحيتين روسيتين حلقتا في الأجواء، وجابت الدورية المشتركة قُرى “زورمغار ديكمداش خورخوري بوبان وسفتك”.

ورصد المرصد السوري في 7 أغسطس/ آب الجاري، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية الغربي، وجابت قرى دليك وملك وظهر العرب قبل أن تعود إلى قرمانية ومنها إلى شيريك مرة أخرى، وبذلك تكون الدورية جابت الطريق الواصل بين رأس العين والدرباسية، كما حلقت مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.