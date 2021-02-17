 القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيران دورية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني) شرقي حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: سيرت القوات الروسية برفقة نظيرتها التركية، ظهر اليوم، دورية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني)، حيث جابت 8 مدرعات روسية-تركية قرى كربناف وكوسك وعليشار وجوم علي وكورتك، وكوبك ساتان وتيري وتل حاجب وقباجق صغير وبوزتبه وقره موغ وجيشان وصولاً إلى قرية خرابيسان تحتاني، ثم عادت أدراجها إلى نقطة انطلاقها في قرية غريب.

وكان المرصد السوري قد رصد في اليوم الأول من الشهر الجاري، دورية مشتركة جديدة بين القوات التركية والروسية، ضمن ريف مدينة عين العرب (كوباني)، حيث انطلقت عربات روسية ومثلها تركية من معبر آشمة الحدودي غربي المدينة، وتوجهت لقرى زورمغار وبيندر وجارقلي وقولي وخورخوري وسفتك وسليم، لتعود إلى آشمة في نهاية المطاف.