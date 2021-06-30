المرصد السوري لحقوق الانسان


القوات العراقية تقبض على تاجر مخدرات أدخل بضاعته بإطار سيارة من سوريا

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، القبض على تاجر مخدرات أدخل بضاعته بإطار سيارة من سوريا.

وذكرت في بيان صحفي، أن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ألقت القبض على تاجر مخدرات، بعد أن حاول إدخال كميات كبيرة جدا من الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية، بطريقة ماكرة داخل إطار العجلة التي كان يستقلها”.

وأضافت، أن “العمل الاستخباري المكثف مكن رجال وكالة الاستخبارات من إحباط هذه العملية في قضاء القائم، عندما كان التاجر قادما من الأراضي السورية”.

 

 

المصدر:RT

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