القوات الكردية تتبادل القصف الصاروخي مع القوات التركية على محاور في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت-الأحد، استهداف القوات التركية لمناطق انتشار القوات الكردية في سموقة وأم القرى وسد الشهباء بريف حلب الشمالي، بالقذائف الصاروخية، وسط اشتباكات متقطعة بين القوات الكردية والفصائل الموالية لأنقرة على محاور التماس في المنطقة، كما قصفت القوات الكردية أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في 24 الشهر الجاري، إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت مناطق في شيخ عيسى وحربل وتل رفعت الخاضعة لنفوذ القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، وسط اشتباكات بين الفصائل والقوات الكردية على جبهة حربل، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان نشطاء المرصد السوري رصدوا يوم الأربعاء الـ 23 من حزيران الجاري، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية مساء أمس الثلاثاء، استهدف مناطق في قريتي عين دقنة ومنغ الخاضعتين لسيطرة القوات الكردية، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.