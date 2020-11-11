القوات الكردية تجدد قصفها على مواقع الفصائل الموالية لأنقرة شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، قصفا صاروخيا نفذته القوات الكردية، استهدفت خلاله محاور مدينة مارع الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري في 31 من تشرين الأول المنصرم، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية، مستهدفة أماكن في مرعناز وتل رفعت والشيخ عيسى التي تتواجد فيها قوات كردية بريف حلب الشمالي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، يذكر أن تل رفعت تتواجد فيها قاعدة عسكرية روسية.