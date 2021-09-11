القوات الكردية تستهدف بصاروخ موجه سيارة عسكرية للفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب

محافظة حلب: استهدفت القوات الكردية بصاروخ موجه، سيارة عسكرية تابعة للجبهة الشامية على محو قرية مرعناز بريف حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، سقطت قذيفة مدفعية مجهولة المصدر بالقرب من قرية بيش جرب بريف مدينة الباب، واقتصرت الأضرار على المادية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية، على مناطق انتشار القوات الكردية في تل رفعت ومرعناز بريف حلب الشمالي، حيث تتواجد في تل رفعت قاعدة عسكرية روسية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن القواعد التركية المتمركزة في مناطق “درع الفرات”، قصفت عدة قرى آهلة بالسكان في ريف منبج شرق حلب، حيث سقطت قذائف على قرى ياشلي و التوخار الصغير، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.