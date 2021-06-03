القوات الكردية تستهدف بصاروخ موجه سيارة عسكرية لـ “الجيش الوطني” شرقي عفرين والقوات التركية ترد بالمدفعية الثقيلة

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري، بأن القوات الكردية استهدفت سيارة عسكرية تابعة لفصائل “الجيش الوطني” بصاروخ موجه في قرية قرية باسلة /باصلحايا التابعة لناحية شيراوا في ريف مدينة عفرين، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية، عقب ذلك، اندلعت اشتباكات بين “القوات الكردية” من جهة وفصائل “الجيش الوطني” من جهة أُخرى على محور قرية صوغانكه بناحية شيراوا في ريف عفرين، بالتزامن استهدف القوات التركية قرية عقيبة المدفعية الثقيلة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب، مما أسفر عن وقوع خسائر مادية في منازل المدنيين، وشهدت قرية مرعناز اشتباكات متقطعة وقصف متبادل بالمدفعية الثقيلة بين القوات الكردية و”الجيش الوطني” شمالي حلب.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، إلى وقوع اشتباكات بين فصائل “الجيش الوطني” الموالية لأنقرة من جهة، والقوات الكردية المنتشرة بريف حلب الشمالي من جهة أخرى، وذلك على محور مرعناز، ترافقت مع قصف و استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، دون أن ترد معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية.