القوات الكردية تستهدف قاعدة عسكرية للقوات التركية.. والأخيرة تقصف 8 قرى ومواقع في ريف حلب

محافظة حلب: قصفت القوات الكردية بالمدفعية، نقطة عسكرية تركية في بلدة حزوان بريف حلب، وسط معلومات عن وجود خسائر بشرية في صفوف القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وفي سياق ذلك، قصفت القواعد التركية في كل من جبل الشيخ عقيل وحزوان، قرية زويان ورادار والشعالة بريف الباب شرقي حلب، قبل أن يتوسع القصف التركي بمشاركة الفصائل الموالية لها ويشمل قرى تل المضيق والسد وغول سروج وتل المضيق ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، قذائف صاروخية أطلقتها القوات التركية على مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، حيث سقطت القذائف في قرية آبين ومرعناز وتل رفعت، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، يذكر أن تل رفعت تتواجد فيها قوات النظام وقاعدة عسكرية روسية.